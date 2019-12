Manovra, Gualtieri: Nessun aumento benzina 2021, disattiveremo clausole

di ntl/vln

Roma, 19 dic. (LaPresse) - "Non ci sarà nessun aumento della benzina nel 2021 perché il governo disattiverà le clausole di salvaguardia che si è limitato a ridurre in questa manovra". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera.

