Manovra, Gualtieri: Industria 4.0 ha stesse risorse ma rimodulate

di ntl/vln

Roma, 19 dic. (LaPresse) - "Non abbiamo eliminato Industria 4.0: il Mise ha rimodulato le risorse, anche a seguito di un dialogo con il mondo interessato. Non è stato tolto un euro, è stato scelto uno strumento migliore che amplia la platea dei beneficiari ". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera. "Se dal Parlamento arriveranno stimoli per potenziare l'offerta noi saremmo i più felici, invitiamo tutte le forze parlamentari a sostenere il piano asili nido del governo".

