Manovra, Gualtieri: Confermato bonus 18enni, 300 euro a persona

di ntl/vln

Roma, 19 dic. (LaPresse) - Per il 2020 "è stato confermato il bonus cultura per i 18enni" con "300 euro di beneficio individuale". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata