Manovra, Gualtieri: Alleggerisce pressione fiscale, soprattutto per famiglie povere

di mbb/abf

Roma, 19 nov. (LaPresse) - "Per sostenere misure di questa ambizione, la strada scelta non è stata uella della pressione fiscale, al contrario ci sono interventi per alleggerirne il peso, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenendo all'inaugurazione dell'anno di studi 2019/20 della Guardia di Finanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata