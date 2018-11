Manovra, Salvini: "Ci sono pure troppi soldi". E il Tesoro annulla l'asta Btp

Il giorno dopo i deboli segnali di apertura mandati dal governo italiano all'Unione europa per evitare la procedura di infrazione sulla legge di bilancio, il ministro dell'Interno Matteo Salvini non fa passi indietro, nonostante al vertice di governo si sia deciso di non "attaccarsi ai decimali del deficit al 2,4 per cento".

Dall'inaugurazione del nuovo anno accademico della scuola di Perfezionamento per le forze di polizia, il vicepremier leghista si giudica per questi 180 giorni di governo: "Il voto me lo danno gli italiani, io mi do la sufficienza". E tornando sulla questione del bilancio assicura: "Non ci sarà un nuovo documento da mandare all'Ue. Non credo giusto che ci siano sanzioni prima che ci sia la manovra". E a chi già da per rinviati o modificati reddito di cittadinanza e quota 100 risponde: "I soldi ci sono. I tecnici ci stanno decidendo che ne abbiamo messi anche troppi".

La Borsa, dopo la giornata positiva di lunedì, martedì ripiega in avvio e cede lo 0,15%. Intanto il ministero del Tesoro ha deciso di annullare le aste di Btp a medio-lungo termine previste per il prossimo 13 dicembre "in considerazione dell'ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento".

Dall'Unione Europea continuano a tenderci una mano: "Dobbiamo cercare con tutta la nostra forza - ha affermato il presidente della Commissione europea Pierre Moscovici - soluzioni condivise alla questione del bilancio italiano. La mia porta rimane aperta. Ho sempre preferito l'incitazione alla sanzione". E aggiunge: "La Commissione è aperta al dialogo, perché è in un quadro comune che dobbiamo trovare una soluzione. E questo quadro comune è la zona euro".

Per il commissario il bilancio italiano è tra le incertezze che gravano sulla crescita europea, insieme con le tensioni commerciali e la Brexit. Ma le regole della zona euro non "sono né rigide né stupide. Sono flessibili". Ma "i cambiamenti nel bilancio italiano sono possibili e necessari".

Il 23 ottobre la Commissione europea ha respinto il progetto di bilancio italiano per il 2019, che prevede ufficialmente un deficit del 2,4% del Pil. Bruxelles giudica le aspettative italiane irrealistiche, e ritiene che il deficit raggiungerà il 2,9%, lontano dagli impegni del precedente governo di centro-sinistra (0,8%).

