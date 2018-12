Manovra, Garavaglia: Reddito e quota 100? Solo un rinvio tecnico

di npf/ddn

Roma, 3 dic. (LaPresse) - "Non è che si rinvia, si è deciso che di questi argomenti si parlerà al Senato. Nel primo passaggio alla Camera ci sono parecchie cose importanti: Penso all'imu sui capannoni che viene ridotta, quindi con una detassazione per le imprese; ritorna la formazione per industria 4.0; ci sono molte risorse per il sociale: raddoppia il fondo che era stato messo per ridurre le liste di attesa, si arriva a 350 milioni. Si chiude tutto il pacchetto enti locali: comuni, province, regioni. Insomma c'è parecchio". Così Massimo Garavaglia, viceministro dell'economia questa mattina ai microfoni del Gr1 Giornale Radio Rai – Radio1. Reddito di cittadinanza e quota 100 andranno rivisti? "Non ci sono rinvii se non rinvii tecnici di attuazione ma questo si sapeva", ha risposto.

