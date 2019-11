Manovra, Franceschini: No dispetti ad alleati e ricerca del consenso

di lrs

Milano, 15 nov. (LaPresse) - "La legge di bilancio si modifica solo su cose su cui la maggioranza è d'accordo, non cercando accordi con gli avversari per fare un dispetto agli alleati". Lo ha detto il ministro Dario Franceschini (Pd) alla kermesse dem di Bologna, dal titolo 'Tutta un'altra storia'. Il dibattito su no tax e sì tax è "surreale. Noi non ci stiamo. Questa maniacale ricerca di visibilità è tutta indirizzata alla ricerca del consenso personale", ha aggiunto.

