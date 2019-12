Manovra, fonti Mef: In maxi emendamento interventi minimi su coperture

di dab

Roma, 15 dic. (LaPresse) - "Il ministero dell'Economia ha completato l'esame del maxi emendamento e della verifica delle relative coperture. Il testo è stato trasmesso al Senato in vista del voto di domani in una forma pressoché identica a quella votata in commissione, con interventi minimi sul fronte delle coperture. Il vertice di domani sera a Palazzo Chigi, pertanto, non riguarderà i temi della legge di Bilancio ma altri dossier sul tavolo del Governo". Lo riferiscono fonti del Mef.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata