Manovra, Fico: Dialogo costruttivo con Ue, nessun attacco

di egr

Roma, 8 ott. (LaPresse) - "C'è stato un dialogo costruttivo che deve continuare, tutto il resto viene da sè e migliora, senza nessun problema: tra le istituzioni il dialogo si trova sempre. Il dialogo è stato al centro, così come la cooperazione costruttiva: nessuno vuole attaccare nessun altro. Al centro ci sono i lavori che si faranno con la manovra e con la commissione". Così il presidente della Camera Roberto Fico, dopo l'incontro in Commissione europea a Bruxelles con Pierre Moscovici. "Io non faccio le veci del Governo - ha precisato -. Ci siamo detti che il dialogo è fondamentale, non c'è motivo della commissione per andare contro qualcosa o qualcuno".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata