Manovra, Fico: Costretti a tempi ridotti, situazione non si ripeta più

Roma, 17 dic. (LaPresse) - "Si è da poco conclusa la riunione dei Capigruppo della Camera. Abbiamo fatto il punto rispetto ai tempi della manovra di bilancio che è stata approvata ieri dal Senato. La commissione Bilancio di Montecitorio inizierà a lavorare al testo nella giornata di domani, per poi procedere ai lavori in Aula a partire da domenica 22. Siamo purtroppo davanti a una compressione dei tempi che non permette di lavorare nel modo migliore. Non dovevamo essere costretti ad avere i tempi di discussione ridotti come avvenuto lo scorso anno. Su questo rinnovo il mio appello al governo affinché questa situazione non si ripeta più". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

