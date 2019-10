Manovra, Fico: Abbassare soglia minima contante? Si può, ma non priorità

di dab

Milano, 15 ott. (LaPresse) - "Abbassare la soglia massima dell'uso del contante? Si può ma non mi pare una discussione primaria". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di 'Cartabianca', su Rai3. "Ci sono obiettivi più ambiziosi, come lo spostamento delle tasse - spiega -. Dobbiamo cambiare la produzione e il consumo in un'ottica più compatibile con l'ambiente".

