Manovra, esenzione canone Rai per over 75 a basso reddito

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento" Rai. Lo si legge nella bozza della manovra.

