Manovra, continua l'esame al Senato. Protesta delle opposizioni: "Aumento Iva? Fatto"

Continua al Senato l’esame della manovra finanziaria. Si votano gli articoli dal 2 al 19, in attesa del maxiemendamento del governo che arriverà direttamente in aula nel pomeriggio intorno alle 16 e che la stravolgerà completamente in base all’accordo con la Ue. Immediatamente dopo, il governo porrà la fiducia che verrà votata questa sera. Sabato mattina (o nella notte di venerdì) dovrebbe arrivare il voto sulla legge di bilancio in quanto tale.

Durante la votazione della prima sezione degli articoli, passati tutti ad esclusione del 19, sui banchi dell'opposizione si è scatenata la protesta. I senatori Pd hanno mostrato numerosi cartelli che, facendo il verso alla lista di obiettivi rggiunti pubblicata giovedì da Luigi Di Maio su Facebook, evidenzaino i punti critici della manovra, come l'aumento dell'Iva o gli F35.

Terminato l'iter al Senato, il provvedimento passerà alla Camera per la terza lettura. Il presidente di Montecitorio, Roberto Fico ha ufficialmente convocato l'Aula della Camera per esaminare la manovra giovedì 27 dicembre alle ore 10. I lavori proseguiranno anche il giorno dopo. Tra il 28 e il 29 dicembre, dunque, avremo un bilancio approvato. Ma anche allora, le polemiche non cesseranno perché molte sono le cose in questa legge che fanno e faranno discutere.

Prima fra tutte, la clausola di salvaguardia. In poche parole, la Ue ci ha chiesto di garantire che i nostri conti resteranno nell’alveo di quanto stabilito. Per farlo è stato usato lo strumento della clausola di salvaguardia che ogni anno (dal 2011) ha costretto tutti i nostri governi a impegnarsi in un aumento dell’Iva nel caso avessimo sforato i conti. Solo che, questa volta l’impegno preso dal governo Conte e tal da far tremare le vene dei polsi: se non saremo attenti, l’Iva scatterà automaticamente al 25,6% nel 2020 e al 26,2% nel 2021. Un mezzo disastro economico che il Paese non reggerebbe.

Di Maio - Ovviamente, qui le posizioni si dividono. Nella maggioranza, alcuni come Di Maio minimizzano il rischio: "L'IVA non aumenterà l'anno prossimo per due ordini di ragioni. Da gennaio parte il cosiddetto team mani di forbice che comincia a tagliare tutto quello che non serve nello Stato. Questa cosa delle clausole di salvaguardia, poi, é figlia di una contabilità europea che va cambiata e a maggio tutti i popoli europei daranno un grande segnale …. perché si possano cambiare alcune logiche europee ….. “.

Tria – Più prudente l ministro Tria a 24 Mattina, intervistato da Maria Latella e Oscar Giannino: "Per gli anni 2020 e 2021 era già previsto un forte aumento dell'Iva. Certamente adesso le clausole di salvaguardia sono state aumentate e significa che si dovrà fare uno sforzo molto maggiore rispetto a quello che si è fatto di quest'anno. Poi si vedrà, ma oggi era necessario cercare di rientrare con i conti per evitare una procedura di infrazione".

Fedriga – Addirittura preoccupato il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: "Costruire una manovra di bilancio non è mai facile. Anche quest'anno sono stati dovuti trovare i soldi per coprire gli aumenti dell'IVA già programmati dai precedenti governi. Ovviamente il prossimo anno l'impresa non sarà scontata, però sono convinto che se l'obiettivo si da questo al governo si possono trovare le soluzioni anche spero in un rapporto con una nuova Europa che sia più costruttivo rispetto all'Europa che abbiamo visto sino ad oggi".

Martina – Dura la critica del segretario uscente del Pd, Maurizio Martina: “Io tifo per il Paese sempre - e se il governo, che contrasto, arriva ad un punto di sintesi con l'Europa rispetto a quando erano sul balcone a vendere propaganda, giudico questo un momento di tenuta importante. Prima era una manovra improbabile, oggi, però, è del tutto insufficiente: Salvini e Di Maio sono spariti, non hanno messo la faccia sui contenuti che rimangono iniqui e pericolosi per il Paese. Quando tagli di 3 - 4 miliardi e ipotizzi clausole Iva così elevate, quando decapiti le tue bandiere ideologiche come quota 100 e reddito cittadinanza, fai scelte che rischiano di fare molto male al Paese".

Brunetta – Addirittura presago di sventure, il responsabile economico di FI, Renato Brunetta: "Gli italiani stiano pronti: la bomba dell'aumento monstre dell'IVA scoppierà nel 2020 e sarà un salasso senza precedenti per i consumi italiani. Questo Governo di buoni a nulla ma capaci di tutto, infatti, per portare a casa le misure assistenzialiste del reddito di cittadinanza e della quota 100, aventi un effetto pari a zero sulla crescita, come riconosciuto anche dalla Commissione Europea, ha ipotecato il futuro economico del paese, accettando di inserire nel bilancio delle clausole di salvaguardia di aumento dell'Iva per oltre 51 miliardi di euro a partire dal 2020. Questo aumento avverrà tramite l'aumento dell'aliquota intermedia (quella, per intenderci, che si applica su beni di uso giornaliero come gli alimentari) dal 10% al 13%, mentre l'aliquota ordinaria salirà al valore monstre del 26,5%. Il Codacons ha già calcolato che questa stangata sui consumi senza precedenti costerà mediamente alle famiglie italiane ben 1.200 euro in più all'anno. La conseguenza sarà quella che molte di queste, soprattutto quelle con molti figli e quelle monoreddito, si troveranno a dover tagliare gli acquisti persino di generi di prima necessità”.

Fin qui le questioni di merito (ma molte altre ne verranno). Ma anche sul metodo c’è discussione. Lo stesso Martina: "Sta accadendo una cosa gravissima. Non è mai successo che una manovra di bilancio dello Stato non passasse il vaglio della Commissione Bilancio del Senato. Anche alla Camera il passaggio è stato vergognoso per la dinamica democratica, è arrivato un maxiemendamento con scelte devastanti per la tenuta sociale e per quella economica e finanziaria dello Stato che non si può discutere. Stanno vendendo ancora fumo, come fa Di Maio con i fogliettini scritti a mano, ma in realtà questa è una manovra che ci porterà dritti dritti in recessione".

Gli risponde, un poco imbarazzato, il presidente della Commissione Bilancio del Senato, Daniele Pesco (M5S); "La maggioranza è coesa. La legge di stabilità che ci apprestiamo a votare conterrà tutti i temi condivisi tra le forze politiche che compongono la maggioranza. Il voto di Fiducia? Verrà rispettato il dettato costituzionale che permette di votare in questo modo una legge di bilancio. Sappiamo che è una cosa poco corretta però sappiamo che rispetta il regolamento e la Costituzione".

