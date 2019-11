Manovra, emendamento Pd: Sugar Tax ridotta da 10 a 8 euro per ettolitro

di mbb/dab

Roma, 18 nov. (LaPresse) - Ridurre la Sugar Tax a 8 euro rispetto agli attuali euro 10 per ettolitro, per i prodotti finiti, e a 20 centesimi al posto di 25 per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. Lo prevede un emendamento Pd alla manovra, a prima firma Marcucci.

