Manovra, eliminazione esenzioni su prodotti trivelle

di scp

Milano, 30 ott. (LaPresse) - A decorrere dai versamenti dovuti per l'anno 2020, per ciascuna concessione il valore dell'aliquota di prodotto già oggetto di esenzione, corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, è interamente versata allo Stato. Lo si legge nella bozza della manovra.

