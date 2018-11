Manovra, Dombrovskis: Zona euro ha strumenti per resistere a spread

di ntl

Roma, 21 nov. (LaPresse) - "Lo spread italiano ha un'incidenza particolarmente negativa" sulla crescita italiana ma "la zona euro ha gli strumenti necessari per resistere agli urti economici. L'armamentario è stato notevolmente rafforzato. In questa fase ci pare che gli effetti sugli altri paesi siano molto contenuti ma continueremo a sorvegliare da molto vicino". Così il vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis parlando in conferenza stampa.

