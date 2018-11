Manovra, Dombrovskis: Unica opzione che abbiamo è seguire procedure

di ntl

Roma, 21 nov. (LaPresse) - "L'unica opzione che abbiamo è seguire le procedure esistenti. Continuiamo a essere aperti al dialogo con l'Italia e dobbiamo anche considerare i tempi per le correzioni prima di prevedere un meccanismo di attuazione più rigorosa in funzione di quello che lo stato ha fatto". Così il vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis parlando in conferenza stampa.

