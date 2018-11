Manovra, Di Maio: Ue non ci chieda di tradire gli italiani

di dab/npf

Roma, 22 nov. (LaPresse) - "Non ci devono chiedere di tradire gli italiani, perché io non li tradisco". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, in sala stampa alla Camera, durante i lavori d'aula sul ddl Anticorruzione, rispondendo alle domande dei cronisti sullo scontro con l'Europa per la manovra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata