Manovra, Di Maio: Singolare uscita di presidente Fondo salva Stati

di egr

Roma, 8 ott. (LaPresse) - "In questo momento vedere il presidente del Fondo salva Stati fare delle interviste a Bloomberg proprio in un giorno in cui ci potevano essere delle difficoltà per l'Italia e dire che esprime forti preoccupazioni per le banche italiane è sicuramente singolare". Così il vicepremier Luigi Di Maio in un acceso dibattito con una giornalista nell'ambasciata italiana a Berlino commenta le parole del direttore generale dell'European Satability Mechanism (il Fondo salva-Stati), Klaus Regling, secondo cui c'è un rischio spread sulle banche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata