Manovra, Di Maio: Si può fare domattina, ma Lega dica coperture Flat tax

di dab

Milano, 23 giu. (LaPresse) - "Per me la manovra di bilancio si può fare anche domattina, il problema è che ancora non conosco quali siano le coperture della Flat tax. E questo credo che sia un onere e una responsabilità della Lega, che ha vinto le elezioni europee ed è giusto che avanzi la proposta economia". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine di una visita ai 'Misteri' di Campobasso. "Per tutto il resto sono preoccupato per la procedura di infrazione, ma sono anche fiducioso del fatto che si possa evitare", aggiunge.

