Manovra, Di Maio: Se rifiuti lavoro perdi reddito cittadinanza

di ect

Milano, 14 ott. (LaPresse) - "Con un software metteremo insieme le banche dati per sapere se sei davvero una persona disoccupata, gli immobili di proprietà e così via. Se entri nel programma del reddito di cittadinanza ti devi formare. E se rifiuti il lavoro per cui sarai formato non rientrerai più nel programma". Così il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, intervistato da Barbara D'Urso a Domenica Live.

