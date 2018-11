Manovra, Di Maio: Reddito di cittadinanza non cambia pelle

di npf

Roma, 26 nov. (LaPresse) - "Il reddito di cittadinanza non cambia pelle. E' la misura che abbiamo portato avanti negli ultimi sei anni come M5S e adesso entra nella legge di Bilancio come l'abbiamo progettata". Così il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Radio Radicale.

