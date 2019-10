Manovra, Di Maio: Partite Iva classe operaia dei giorni d'oggi

di dab

Milano , 23 ott. (LaPresse) - "Alle partite Iva posso dire che il regime forfettario del 15% resterà, ora stiamo limando i dettagli, ecco perché l'accordo non è ancora chiuso, ma per me è sacrosanto, al di là dei governi. Per me le partite Iva sono, sostanzialmente, la classe operaia dei giorni d'oggi". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine della sua visita all'azienda Isa di Bastia Umbra. "Le partite Iva, soprattutto quelle sotto i 65mila euro, fanno parte di una categoria debole, che va protetta, aiutata e incentivata", aggiunge. "Questo tema sarà centrale nella discussione di governo e il Movimento 5 Stelle sarà garanzia per imprenditori, commercianti e partite Iva. Nei prossimi giorni dovremo lavorare per sciogliere i punti della manovra e questo è uno dei più importanti", conclude.

