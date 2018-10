Manovra, Di Maio: Non vogliamo uscire da Euro o da Ue

di egr

Roma, 8 ott. (LaPresse) - "Noi come Governo non vogliamo uscire dall'euro. Non è in gioco l'adesione all'Ue, noi ci siamo e ci dobbiamo restare". Così il vicepremier Luigi Di Maio nell'ambasciata italiana a Berlino.

