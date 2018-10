Manovra, Di Maio: Non vogliamo uscire da Euro né da Ue-2-

di egr

Roma, 8 ott. (LaPresse) - "Noi ci dobbiamo restare in Europa e approfittare del momento storico" che vede affermarsi in Italia, in Europa e nel mondo forze politiche innovative "per cambiarlo", aggiunge Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata