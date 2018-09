Manovra, Di Maio: Non si toccano diritti essenziali e non si sfora 3%

di abf

Roma, 19 set. (LaPresse) - "Tagli lineari? Non si toccano i diritti essenziali e non si sfora il 3%. Sono questioni che non esistono, per i resto fateci arrivare alla presentazione del Def". Così parlando dalla Cina il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.

