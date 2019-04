Manovra, Di Maio: Non rispondo a Juncker, pensare a far crescere Paese

di dab

Milano, 2 apr. (LaPresse) - "Non ho capito fino in fondo cosa volesse dire Juncker. Non ho nessuna intenzione di alimentare la polemica con la Commissione europeo, per questo non gli risponderò, dobbiamo lavorare affinché il Paese possa tornare a crescere, perché questo è uno dei momenti di maggiore tensione che abbia mai visto questo continente". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, a 'diMartedì', su La7, rispondendo alla domanda su cosa volesse intendere il presidente della Commissione Ue quando ha parlato di 'ministri bugiardi'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata