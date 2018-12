Manovra, Di Maio: Non c'è guerra con Ue, quindi nessuna resa

di dab/abf

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Non c'è nessuna guerra con l'Europa quindi non c'è nessuna resa". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la registrazione di 'Stasera Italia', la trasmissione di Rete4 in onda questa sera alle 20.30.

