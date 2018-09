Manovra, Di Maio: Non c'è alcuno scontro, ho piena fiducia in Tria

di abf

Roma, 19 set. (LaPresse) - "Sulla manovra io credo che non ci sia nessuno scontro, c'è un tavolo tecnico che sta lavorando alle coperture. Io dico he dobbiamo mantenere le promesse. Ho piena fiducia in Tria e nel gioco di squadra che stiamo facendo". Così parlando dalla Cina il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. "Terremo i conti in ordine senza fare alcuna manovra distruttiva. I soldi ci sono", ha aggiunto.

