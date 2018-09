Manovra, Di Maio: No tensioni con Lega ma dibattito franco nel governo

di dab

Roma, 16 set. (LaPresse) - "Non ci sono tensioni sulla manovra, ma un dibattito franco nel governo sul fatto che o si mantengono le promesse o è inutile che ci stiamo. Il nostro obiettivo è portare a casa un risultato coraggioso e sui questo compatti". Così il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, da Nola, a margine del convegno 'Zone economiche speciali ed Interporto: un'autostrada per il mondo'. "C'è un'aspettativa enorme tra i cittadini, che il 4 marzo hanno votato più lavoro, meno tasse, più serenità", aggiunge. "Gli italiani ci hanno votato per migliorare la qualità delle loro vite", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata