Governo, Di Maio: "Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, è una manovra del popolo"

"Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni", per il ministro dell'Economia Giovanni Tria. A precisarlo è stato il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio, parlando da Bruxelles. "Io rientro a Roma alle 11,30. Ci sarà poi un vertice di maggioranza allargato dove Conte, Salvini, Tria e io e faremo il punto prima del Cdm", ha aggiunto Di Maio smentendo che ci sia un rinvio del Consiglio dei ministri: "Il termine per il Def è oggi, quindi per quanto mi riguarda il CdM è oggi, non ho notizie di un rinvio Ci sono differenze di vedute, vanno appianate. È inutile tirare a campare o si fanno le cose o non vale la pena".

"Noi stiamo puntando alla crescita. Sarà una manovra del popolo coraggiosa perché sviluppa una serie di politiche ad alto moltiplicatore, alcuni di questi moltiplicatori non sono nelle solite tabelle dei moltiplicatori che ci arrivano anche dall'Europa o dalla Bce ma siamo sicuri che anche loro si ricrederanno su quello che stiamo per fare", ha detto ancora Di Maio. E in merito agli screzi con i tecnici del Mef, il ministro del Lavoro ha sottolineato: "Ci sarà sempre un contraddittorio con i tecnici, è normale ci sia un contraddittorio fra tecnici e politici. È chiaro che, quando c'è un governo del cambiamento così radicale, c'è una parte di apparato che rema contro, ma sono sicuro che nel tempo impareremo a conoscerci".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata