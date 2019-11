Manovra, Di Maio: Molto migliorata, stop a tasse superflue è grazie a M5S

di npf

Roma, 1 nov. (LaPresse) - "Sulla manovra invece fatemi dire che siamo molto più soddisfatti rispetto all'inizio. Il governo ha fatto un ottimo lavoro di squadra, ma se è cambiata molto, se le multe sui pos sono state rimandate e se altre tasse superflue sono state cancellate è grazie al MoVimento". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio. "Se le giovani partite Iva potranno continuare a godere del regime al 15% è grazie al MoVimento - aggiunge - Noi siamo al governo per fare la cosa giusta. Non ci interessa né la destra né la sinistra. Ogni rappresentante delle istituzioni in cuor suo sa qual è la cosa giusta. Si mettano dunque da parte le idee personali e mettiamoci al lavoro su ciò che serve all'Italia".

