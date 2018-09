Manovra, Di Maio: Ieri impossibili, oggi da non fare, domani silenzio

di npf

Roma, 28 set. (LaPresse) - "Con la #ManovraDelPopolo stiamo mantenendo le promesse fatte! Ieri dicevano che era impossibile. Oggi dicono che non si doveva fare. Domani rimarranno in silenzio. Orgoglioso del lavoro che stiamo facendo per il popolo italiano". Lo scrive su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata