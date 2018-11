Manovra, Di Maio: Dopo approvazione i mercati capiranno

di scp/ect

Milano, 23nov. (LaPresse) - "Quando dico che i mercati capiranno non dico che dovranno farsene una ragione, dico che questi sono stati giorni di tensione con Bruxelles, stava per arrivare la procedura di infrazione, sono giorni in cui la manovra è ancora in discussione, quindi si può avere il timore che possa partire un emendamento in aula che possa peggiorarla. Quando la manovra sarà approvata definitivamente entro fine anno e si vedranno le nuove misure, tutti capiranno". Così il vicepremier e ministro di Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine del Samsung business summit a Milano.

