Manovra, Di Maio: Domani la approviamo, i soldi ci sono

di ect

Milano, 14 ott. (LaPresse) - "Domani approviamo la manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la manovra è per il bene dell'Italia. Per la prima volta si fa deficit per ripagare gli italiani, e questo sta facendo arrabbiare un po' di gente. I soldi ci sono. In questi anni chi diceva che non c'erano, di notte i soldi per le banche e i giornali di partito li trovava". Così il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, intervistato da Barbara D'Urso a Domenica Live.

