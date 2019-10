Manovra, Di Maio: Domani in Umbria con rappresentanti coalizione governo

di dab

Milano, 24 ott. (LaPresse) - "Di questa manovra, come governo, dovremmo essere tutti orgogliosi. E stiamo lavorando a un evento per domani, in Umbria, con tutti i rappresentanti della coalizione di governo e inviteremo anche il presidente Conte. Perché vogliamo spiegare nei dettagli questa manovra, insieme a Nicola Zingaretti, al ministro della Sanità, Roberto Speranza, e insieme a chi vorrà partecipare da Italia viva". Lo dice il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio, a margine della visita al cantiere della Terni-Rieti.

