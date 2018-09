Manovra, Di Maio: Dimissioni Tria non in programma, oggi vertice maggioranza

di egr

Roma, 27 set. (LaPresse) - "Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni. Io rientro a Roma alle 11,30. Ci sarà poi un vertice di maggioranza allargato dove Conte, Salvini, Tria e io e faremo il punto prima del Cdm". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Bruxelles. Di Maio ha poi smentito che ci sia un rinvio del Consiglio dei ministri: "Per quanto mi riguarda il Cdm è oggi".

