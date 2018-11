Manovra, Di Maio: Decreto a Natale per quota 100 e reddito cittadinanza

di abf

Roma, 2 nov. (LaPresse) - "Il reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 ci sono nella legge di bilancio: chi dice che non ci sono dice sciocchezze". Lo dice Luigi Di Maio in diretta su Facebook. "I soldi ci sono. Dopo La legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero", ha aggiunto.

