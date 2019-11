Manovra, Di Maio: D'accordo con Conte su abbassamento tasse

di mad

Milano, 18 nov. (LaPresse) - "Il presidente del Consiglio ha detto che dobbiamo fare di più sull'abbassamento delle tasse. Noi abbiamo trovato 23 miliardi di euro per congelare la 'Salvini tax', il rischio di aumento dell'Iva dovuto alla caduta del precedente governo in estate. Ora però, sono d'accordo con Conte, dobbiamo aumentare il taglio degli sprechi, e abbiamo idee da mettere sul tavolo. Oggi pomeriggio riunbisco i ministri del M5S e faremo delle proposte per abbassare le tasse, partendo dagli sprechi. Su questo, come sul resto (d'altra parte abbiamo indicato noi Conte) siamo in perfetta sintonia con il presidente del Consiglio". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato a Non stop news su Rtl 102.5

