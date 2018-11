Manovra, Di Maio: Credo in dialogo con Ue ma non tradiremo italiani

di drb

Roma, 29 nov. (LaPresse) - "Sulla manovra siamo d'accordissimo. Il tema non sono ni decimali ma l'impianto complessivo. Io credo nel dialogo con l'Ue, ma senza tradire gli italiani. Noi abbiamo investito in misure fondamentali, su questo discuteremo di tutti i dettagli". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in una diretta facebook da Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata