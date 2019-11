Manovra, Di Maio: Continuano provocazioni su quota 100 e plastic tax

di dab

Roma, 18 nov. (LaPresse) - "C'è qualcuno che deve avercela con i pensionati e con l'ambiente. Continuo a sentire provocazioni di ogni genere sull'abolizione di Quota 100 e sulla plastic tax. Oggi ne è arrivata un'altra che lascia il tempo che trova". Lo scrive su Facebook il capo politico M5S, Luigi Di Maio. "Intanto vorrei rassicurare tutti che Quota 100 non si tocca - prosegue -. Il MoVimento 5 Stelle l'ha difesa una volta e lo farà di nuovo. Se qualcuno pensa di riportare la Fornero, ha capito male. Ma poi ditemi voi se una persona che ha lavorato tutta la vita, dopo quasi 40 anni di lavoro e contributi versati non può nemmeno andare in pensione? Lasciamo che i nonni possano fare i nonni, lasciamo vivere le famiglie e rispettiamo i lavoratori", sottolinea.

