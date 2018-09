Manovra, Di Maio: Con Ue vogliamo interloquire, non scontarci

di abf/dft

Roma, 28 set. (LaPresse) - "Con le istituzioni europee vogliamo interloquire e non andare allo scontro. Abbiamo deciso di aiutare una parte di popolazione in difficoltà. Ma non dobbiamo mettere in rapporto cittadini e regole europee". Così il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, parlando ad un convegno sul 5G alla Camera.

