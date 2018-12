Manovra, Di Maio: Con Ue presupposti per dialogo, noi ci siamo

di acp/abf

Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Aria di ottimismo su un accordo con l'Ue? Il nostro comportamento è stato lineare. Abbiamo portato le istanze dei cittadini al tavolo del negoziato. Ora siamo arrivati ad un punto dove pare ci siano presupposti per un dialogo: noi ci siamo". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio a Porta a Porta. " Il punto non è scontrarsi con l'Europa - aggiunge - per me, se non cambia la platea delle misure, il punto di arrivo non sono i numeri del deficit sono le persone".

