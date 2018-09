Manovra, Di Maio: Con Tria vari scenari, ha seguito quanto concordato

di abf/npf

Roma, 28 set. (LaPresse) - "Tria indebolito? Giovanni Tria ha seguito tutto quello che avevamo concordato insieme. Lui aveva previsto vari scenari, uno di questi era anche intervenire con Fornero, reddito di cittadinanza, flat fax e fondo truffati per le banche. Quando abbiamo fatto le varie previsioni non ci siamo impiccati ai numeri, abbiamo fatto il calcolo delle misure necessarie. Abbiamo fatto in una riunione veloce, ora faremo le varie interlocuzioni con le istituzioni europee". Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine di un convegno sul 5g alla Camera.

