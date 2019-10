Manovra, Di Maio: Combattere grande evasione, non il commerciante

di vln

Milano, 17 ott. (LaPresse) - "In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante. Io non accetto che si criminalizzino certe categorie. Prima della multa sul Pos bisogna abbassare le commissioni delle Banche". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

