Manovra, Di Maio: Ci sarà taglio ai fondi editoria in emendamento

Roma, 2 nov. (LaPresse) - "C'è la norma sul taglio dei fondi all'editoria. Il giorno in cui avremo tagliato i fondi all'editoria non potrò dire nulla. I tagli all'editoria li vedrete nella legge di bilancio nei prossimi giorni. Non li abbiamo approvati in Cdm perché stiamo vedendo bene le norme: qualcosa sarà aggiunto con emendamento nella piena autonomia del Parlamento". Lo dice Luigi Di Maio in diretta su Facebook. "Anche i fondi alle testate locali vanno erogati in modo meritorio, voglio investire magari per far nascere nuovi giornali e non per tenere quelli che restano aperti solo per prendere i finanziamenti", ha aggiunto.

