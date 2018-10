Manovra, Di Maio: Ci aspettano settimane di forte interlocuzione con Ue

di abf/mbb

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Il giudizio dell'Europa è stato ampiamente anticipato dai commissari, da domani continueremo a chiedere di potere rappresentare le nostre ragioni ai tavoli europei. Per loro questa legge di Bilancio forse è troppo espansiva. Noi spiegheremo loro che non fa troppo deficit, questo anno si partiva dal 2% creato dai debiti precedenti. Si puoi mettere in accusa un govermo perché ha lo 0,4% in più di deficit?".

Così il il vicepremier Luigi Di Maio, parlando con i cronisti davanti al Mise.

"E allora perché alla Francia lo si permette? Avremo delle settimane di forte interlocuzione con la Commissione, ma sia i mercati che la Commissione apprezzeranno che il governo crede in quello che fa", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata