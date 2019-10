Manovra, Di Maio: Abolito superticket, curarsi è un diritto

di abf

Roma, 15 ott. (LaPresse) - "Per quanto riguarda le famiglie, che per noi sono uno dei pilastri fondamentali, volevamo stanziare i primi fondi per l'assegno unico e lo abbiamo fatto. Parliamo di mezzo miliardo. Avevamo detto che avremmo abolito il superticket sanitario e così sarà: perché curarsi è un diritto". Così su Facebook il capo politico del M5S Luigi Di Maio

