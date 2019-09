Manovra, Di Maio: Abbassare Iva a chi utilizza carte o bancomat

di ddn/dab

Roma, 26 set. (LaPresse) - "Il lavoro che dobbiamo fare è evitare l'aumento dell'Iva, che è il punto di partenza del governo e abbassare l'Iva a chi utilizza il bancomat o la carta di credito innescando così un meccanismo virtuoso. Noi contiamo di recuperare una parte dei soldi che ci servono da una lotta all'evasione, soprattutto alla grande evasione, che dovrà essere senza quartiere". Così il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, nel corso della puntata di 'Porta a porta' (Rai1) in collegamento da New York. "Il ministro Gualtieri sta facendo un grande lavoro di coordinamento nella maggioranza di governo, che ha come obiettivo la lotta all'evazione, investimenti per l'ambiente e nel green, salario minimo, per mettere fuori legge i salari a 2 o 3 euro l'ora", ha aggiunto.

