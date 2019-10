Manovra, Di Maio a Renzi: Non ci sono i voti per abolire Quota 100

di dab

Milano, 24 ott. (LaPresse) - "Per me il Parlamento è sovrano e deciderà cosa fare della legge di Bilancio, ci mancherebbe altro". Così il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio, a margine della visita al cantiere della Terni-Rieti, rispondendo ai cronisti che gli chiedono di commentare le parole dell'ex premier, Matteo Renzi, in un'intervista pubblicata stamane. "In questo momento la manovra contiene meno tasse - aggiunge - e in Parlamento potremo migliorarla ancora come forze politiche, ma se Italia viva si sta riferendo a Quota 100, su quello non ci sono i voti in Parlamento ma non c'è margine di alcun tipo". Se "Italia viva ew Matteo renzi sono nostalgici della legge Fornero, lo devono dire pubblicamente. Ma in ogni caso non avranno i voti in Parlamento per abolire quota 100", avvisa il responsabile della Farnesina.

